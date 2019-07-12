Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınına hava araçları müdahale

Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden müdahaleye başladı.
Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınına hava araçları müdahale12.07.2019 09:16
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