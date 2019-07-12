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Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınına hava araçları müdahale

12.07.2019 09:16

Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden müdahaleye başladı.


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