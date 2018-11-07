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Dairede yüklü miktarda kokain, skunk ve "torbacı defteri" ele geçirdi

07 Kasım 2018, Çarşamba

Sütlüce’de torbacıların zula olarak kullandığı bir eve operasyon düzenleyen narkotimler, kapısı koçbaşıyla kırılmayan daireye bu kez penceresinden girdi. Nefes kesen operasyonda evi didik didik arayan polis, yüklü miktarda kokain ve “skunk” diye tabir edilen ot esrar ile kalem kalem yazılmış “torbacı defteri” ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 torbacıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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