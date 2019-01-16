Haberler Web TV Dağı'nda ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor

Dağı'nda ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor

16 Ocak 2019, Çarşamba

Bolu’da, kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce araç hareket etmek için yol kenarlarında bekliyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları