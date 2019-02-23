D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 11 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yol tamamen ulaşıma kapatıldı.
D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı23.02.2019 04:19
- D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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