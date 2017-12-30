Yol Durumu

D-100 karayolunda büyük kaza

29 Aralık 2017, Cuma
D-100 Karayolu'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı. Kaza sonrası tek şeride düşürülen metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.
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