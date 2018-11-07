D-100 Karayolu kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

D-100 Karayolu, Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, trafiğe çıkacak sürücülere uyarı yaparak, "Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM Otoyolu'nu kullanın" uyarısında bulundu.
D-100 Karayolu kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı07 Kasım 2018, Çarşamba
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