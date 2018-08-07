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Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın babasının son durumunu anlattı

07 Ağustos 2018, Salı

Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın solunum yetmezliği sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklamalar birbiri ardına geldi. Son olarak ünlü oyuncunun oğlu Murat Arkın, babasının sağlık durumu ile ilgili soruları yanıtlarken babasının sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu açıkladı.

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