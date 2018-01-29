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Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e destek

28 Ocak 2018, Pazar
Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"na destek mesajı verdi.
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