Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın, sosyal medyadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata duygu dolu mesajlarla destek verdi. Arkın'ın, paylaştığı videoda, "O uçsuz buçsuz fedakarlıklarınla sonsuz büyük vatan sevginle, kendini ateşlere altüst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun." sözleri, takipçilerini duygulandırdı. Arkın, "Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazanız mübarek olsun." ifadeleriyle askerlere dua etti.
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