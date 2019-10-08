Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine ateş püskürdü. Cüneyt Arkın'ın Instagram'dan yayınladığı videoda, 'Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan' sözleriyle başlayan açıklama kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Cüneyt Arkın'ın Donald Trump'ın tehdidlerine susmadığı o an...
Cüneyt Arkın Türkiye'yi tehdit eden Trump'a sert çıktı! Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!08.10.2019 16:36
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