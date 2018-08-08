Cüneyt Arkın taburcu oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın taburcu edildi.
Cüneyt Arkın taburcu oldu08 Ağustos 2018, Çarşamba
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