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Cüneyt Arkın taburcu oldu

08 Ağustos 2018, Çarşamba

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın taburcu edildi.

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