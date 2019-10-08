Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine ateş püskürdü. Cüneyt Arkın'ın Instagram'dan yayınladığı videoda, 'Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan' sözleriyle başlayan açıklama kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Cüneyt Arkın'ın Donald Trump'ın tehdidlerine susmadığı o an...
Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın!08.10.2019 16:36
- Son dakika: İstanbul depremi nedeniyle 6 ilçede 9 okul daha boşaltılıyor! Hangi okullar boşaltıldı işte isimleri
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan muhteşem komando klibi! 'Engel tanımaz aşarız'
- ATV Diriliş Osman 1. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2019 Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?
- Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır hakim karşısına çıktı
- Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın!
- İstanbul’un semt semt jeolojik röntgeni! Hangi ilçelerin zemini daha sağlam?
- Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşip, 80 yaşındaki adamla evlendi
- 8 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar
- Son Dakika... Donald Trump'tan Türkiye açıklaması!
- Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti! 5 yıldızlı otelleri su bastı
- Suriye sınırında hareketli saatler! Komando ve zırhlı araç sevkiyatı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.