Haberler Web TV Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın!

Cüneyt Arkın: Ey Amerika, sen bizi ne sandın!

08.10.2019 16:36

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine ateş püskürdü. Cüneyt Arkın'ın Instagram'dan yayınladığı videoda, 'Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan' sözleriyle başlayan açıklama kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Cüneyt Arkın'ın Donald Trump'ın tehdidlerine susmadığı o an...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları