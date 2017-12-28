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Cüneydi'nin babası A Haber'de

27 Aralık 2017, Çarşamba
direnişinin sembol isimlerinden 16 yaşındaki Filistinli Fevzi el-Cüneydi'nin babası Fevzi Muhammed Cüneydi A Haber canlı yayınına bağlanarak oğlu Cüneydi'nin neler yaşadığını anlattı. Cüneydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla yakından ilgilendiğini dile getirerek yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti.
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