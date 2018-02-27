Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2018, Pazartesi
İsrail askerlerinin arasında gözleri kapalı bir şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Fevzi el-Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cüneydi, “Bugün zatıalinizin doğum günü olması büyük bir şereftir. Bu halkınız ve dünyanın her köşesindeki Müslümanlar için övünçtür. Benden ve tüm Filistinli çocuklardan sevgiler, saygılar. Binlerce teşekkür kıymetli baba.” ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.