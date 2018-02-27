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Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26 Şubat 2018, Pazartesi
İsrail askerlerinin arasında gözleri kapalı bir şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Fevzi el-Cüneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cüneydi, “Bugün zatıalinizin doğum günü olması büyük bir şereftir. Bu halkınız ve dünyanın her köşesindeki Müslümanlar için övünçtür. Benden ve tüm Filistinli çocuklardan sevgiler, saygılar. Binlerce teşekkür kıymetli baba.” ifadelerini kullandı.
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