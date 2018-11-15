Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii'nde ilk sela (Cami ne zaman hizmete açılacak?) 15 Kasım 2018, Perşembe

Temeli 6 Ağustos 2013'te atılan cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii'nin açılışına adım adım yaklaşılıyor. Halıları serilen, dev avizesinin aydınlatması yapılan camide ses sistemini test amacıyla sela okundu. A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu Çamlıca Camii Derneği Başkanı Ergin Külünk caminin inşaatındaki son durumu aktardı. Peki cami ne zaman ibadete açılacak? Yanıtı haberimizde...