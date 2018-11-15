Temeli 6 Ağustos 2013'te atılan cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii'nin açılışına adım adım yaklaşılıyor. Halıları serilen, dev avizesinin aydınlatması yapılan camide ses sistemini test amacıyla sela okundu. A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu Çamlıca Camii Derneği Başkanı Ergin Külünk caminin inşaatındaki son durumu aktardı. Peki cami ne zaman ibadete açılacak? Yanıtı haberimizde...
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii'nde ilk sela (Cami ne zaman hizmete açılacak?)15 Kasım 2018, Perşembe
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