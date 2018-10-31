Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşıkçı Basın Açıklamasını canlı yayında yorumladılar 31 Ekim 2018, Çarşamba

A Haber canlı yayınına katılan isimler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı basın açıklamasını yorumladı.