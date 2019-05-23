Yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığından yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama23.05.2019 18:04
- Cumhurbaşkanlığından yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama
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