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Cumhurbaşkanlığından yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama

23.05.2019 18:04

Yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşeceğini söyledi.


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