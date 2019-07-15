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Cumhurbaşkanlığı'ndan mapping gösterisi! 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

15.07.2019 00:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, bu akşam, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzünde 7 dakikalık bir mapping gösterisi yapıldı.Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.


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