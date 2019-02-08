Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Son derece endişe verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamalarına ilişkin Reuters'a değerlendirmelerde bulundu. Fahrettin Altun, "Kaşıkçı konusunda şeffaflık olmaması endişe verici. Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli" dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Son derece endişe verici08.02.2019 11:21
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