Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla vatandaşın şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı18 Ocak 2019, Cuma
- Müge Anlı son bölümde ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full izle
- İstanbul'da bir araç liselilerin arasına daldı
- Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı
- Türkiye'yi ağlatan Ramazan Taşdemir'den güzel haber geldi
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
- Görüntülerin her saniyesi korkunç!
- Başkan Erdoğan, İmamoğlu'na "Sana oy yok" diyen Mehruze Teyze'yi aradı: Sen Türkiye'yi ağlattın
- Sürgün edilen Osmanlı hanedanlığının son ferdi vefat etti
- Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha
- İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
- İşte kenevir üzerinde dönen kanlı oyun! Türkiye'de kenevir üretimi neden yasaklandı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.