Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından Filistinlilerin videolu bayram mesajının yer aldığı bir paylaşım yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Filistin paylaşımı! İşte duygulandıran o video02.06.2019 19:03
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Filistin paylaşımı! İşte duygulandıran o video
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