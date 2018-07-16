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Cumhurbaşkanlığı'ndan duygulandıran 15 Temmuz klibi

14 Temmuz 2018, Cumartesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı hesabından paylaşılan bir klipte, Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı kahramanca direndiği gece göğsünü vatan için siper edenler anıldı. 15 Temmuz kahramanlarının hikayelerine yer verilen paylaşımda "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız..." vurgusu yapıldı...

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