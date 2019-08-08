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Cumhurbaşkanlığı'ndan Denizli'deki depremle ilgili ilk açıklama

08.08.2019 16:42

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama geldi. Oktay, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmasıyla vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumda." dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama geldi. Oktay, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmasıyla vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumda." dedi.
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