Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video 29.10.2019 12:31

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Cumhuriyet'in ilanının 96. yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan videoda, Anadolu'yu Türklere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen tarihi süreç savaş tablolarının 3D teknolojisi kullanılarak modellenmesiyle anlatıldı.