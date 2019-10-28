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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video

28.10.2019 22:08

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı için özel video hazırlandı. Tarihteki Türk devletlerinin bayraklarının semada dalgalandığı görüntüler eşliğinde "Öyle bir destandır ki aziz milletimizin öyküsü tarih boyunca unutulmaz zaferlerle büyüdü." sözleriyle başlayan yapım, "İnsanlıktır mirası, ecdadın izinde... Dün Asya'da ve Avrupa'da hoşgörünün ve vicdanın kadim mirasçıları, bugün Afrika ve Orta Doğu'da huzurun ve barışın tek teminatı... Azim, kararlılık, cesaret ve fedakarlıkla kurulan maziden atiye bağımsızlıkla yoğrulan Cumhuriyet'imizin 96'ıncı yılı kutlu olsun" ifadeleriyle son buluyor.


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