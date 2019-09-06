Cumhurbaşkanlığı'ndan Avrupa'ya rest: Tehdit veya blöf değil (Video) 06.09.2019 15:16

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açarız' sözüne istinaden "Böyle bir göç olursa Avrupa'nın bundan etkilenmemesi söz konsu değildir" dedi.