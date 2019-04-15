Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 7 Bilişim uzmanı alınacak! 12 Bin 744 TL Maaş Verilecek 15.04.2019 11:59

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı alınacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı alınacak..

Cumhurbaşkanlığı'nda çalışacak 7 bilişimci aranıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda yüksek maaş ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve detaylar şöyledir. Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanın resmi gazete yayımlanmasının ardındna başlayacaklar. Bu yönde başvurular 15 Nisan 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 29 Nisan 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını Başkanlığın https://www.sbb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. bunun dışında yapılacak hiçbir başvuru yöntemi geçerli sayılmayacaktır..

CUMHURBAŞKANLIĞI HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 7 kişilik boş kadro ile, 3 veri Analizi, Geliştirme ve raporlama uzmanı, 2 yazılım Geliştirme uzmanı ve 2 Yazılım Geliştirme uzmanı ( 2. Grup ) olmak üzere 7 kişilik boşluk ile sözleşmeli bilişim personeli alınacak.