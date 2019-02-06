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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt: Şiddetle kınıyoruz

06 Şubat 2019, Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan etmesine "Şiddetle kınıyoruz. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur" diyerek sert tepki gösterdi.


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