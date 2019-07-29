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Cumhurbaşkanlığı meslek tercih rehberi hazırladı! İşte en kolay iş bulan meslek dalları

29.07.2019 13:05

Üniversite tercihlerinde sona yaklaşılırken Cumhurbaşkanlığı, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) verileri göz önünde bulundurularak meslek tercih rehberi hazırlandı. YKS tercihleri devam ederken seçeceği bölümün istihdam ve maaş fırsatlarını merak eden öğrenciler rehberdeki detayları araştırıyor. İşte, en kolay ve en hızlı iş bulabileceğiniz meslek dalları ve maaşı en yüksek olan alanlar...


Üniversite tercihleri esnasında öğrencilerin bölüm seçimi yaparken en çok dikkat ettiği faktörler arasında, seçilecek bölümün istihdam ve maaş fırsatları yer alıyor. Yani mezun olunduğunda ne kadar sürede iş bulunabileceği ve bulunan işten ne kadar maaş alınacağı, seçilecek bölümle ilgili en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
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