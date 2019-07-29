Cumhurbaşkanlığı meslek tercih rehberi hazırladı! İşte en kolay iş bulan meslek dalları 29.07.2019 13:05

Üniversite tercihlerinde sona yaklaşılırken Cumhurbaşkanlığı, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) verileri göz önünde bulundurularak meslek tercih rehberi hazırlandı. YKS tercihleri devam ederken seçeceği bölümün istihdam ve maaş fırsatlarını merak eden öğrenciler rehberdeki detayları araştırıyor. İşte, en kolay ve en hızlı iş bulabileceğiniz meslek dalları ve maaşı en yüksek olan alanlar...