Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında... 04.10.2019 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.

Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.