Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından altı çizildi! YPG-PKK.... 24.02.2019 01:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel bir TV kanalında gündemi değerlendirdi. Bu yayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan terör videosu yayınlandı. Video da YPG ve PKK’nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle ve terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.