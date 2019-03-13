Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Netanyahu'nun skandal sözlerine yanıt 13.03.2019 12:29

Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla binlerce masum insanın ölümüne sebep olan işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi. Altun sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” diyerek bir video paylaştı.