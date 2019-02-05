Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FETÖ ile mücadelede 'kararlılık' vurgusu 05 Şubat 2019, Salı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çalışmalarının "beyhude" olduğunu belirterek, "Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek." dedi.