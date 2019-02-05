Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çalışmalarının "beyhude" olduğunu belirterek, "Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FETÖ ile mücadelede 'kararlılık' vurgusu05 Şubat 2019, Salı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan FETÖ ile mücadelede 'kararlılık' vurgusu
- 74 darbeci asker terörden arananlar listesine eklendi
- Öfke büyük: CHP şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor
- Terör sığınakları yerle bir edildi
- İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
- Antarktika'ya 80 saatlik bilim seferi
- Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümde Fatih Sultan Mehmed sorusunu bilemeyince...
- İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti'ye geçiyor
- Sağlık Bakanlığı'ndan personel alımı müjdesi
- Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 5 Şubat 2019 hava durumu raporu
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer işkenceci babasıyla gurur duyuyormuş!
- Çanakkale'de kaybolan gençlerden kötü haber geldi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.