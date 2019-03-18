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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 18 Mart paylaşımı

18.03.2019 11:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden #DiriliştenKurtuluşa, #BirDuruşturÇanakkale, #ÇanakkaleGeçilmez etiketleri ile bir mesaj ve video yayınladı.


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