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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı

15.07.2019 13:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında resmi Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı. Altun mesajında, "Milletimizin açtığı bu demokrasi kapısı bir daha asla kapanmayacak." diye yazdı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Twitter'dan video paylaştı.

Altun, Twitter paylaşımında, "Milletimizin açtığı bu demokrasi kapısı bir daha asla kapanmayacak." mesajını verdi.

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