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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vatandaşlarımıza terörist muamelesini asla kabul edemeyiz

23.04.2019 10:12

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "CHP Genel Başkanını seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz." dedi.


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