Haberler Web TV Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Faizsiz emeklilik dönemi...

Cumhurbaşkanlığı harekete geçti! Faizsiz emeklilik dönemi...

16.09.2019 15:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline' dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de bu alanda kapsamlı bir çalışma başlattı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline' dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi de bu alanda kapsamlı bir çalışma başlattı. Katılım sigortacılığını teşvik eden mevzuat ve kurumsal altyapı oluşturulacak. 'Faizsiz emeklilik sistemine' yönelik ürün ve hizmet çeşitliliği artacak. Faiz hassasiyeti taşıyanlar için emeklilik yatırım fonları oluşturulacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları