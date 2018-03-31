Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz uyarısı 31 Mart 2018, Cumartesi

AK Parti Pendik İlçe Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Durmak yok yola devam. İşimiz çok. Millet ve Dünya bizden çok şeyler bekliyor. 15 yılda nerelerden nerelere geldik" dedi. Faiz konusunda da önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunun aksini yapmaya kalkanlar karşısında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu lobisi de finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi er ya da geç çözeceğiz." ifadelerini kullandı.