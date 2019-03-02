Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli uçak için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli uçak için tarih verdi02.03.2019 14:03
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