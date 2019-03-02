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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli uçak için tarih verdi

02.03.2019 14:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz." dedi.


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