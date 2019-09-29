Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. Oktay: "(İstanbul'daki deprem) 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi. Oktay ayrıca "(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil." diye yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar (Video)29.09.2019 19:22
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