Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremine ilişkin kriz merkezinde açıklama

İstanbul Valiliği'nde deprem ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Oktay, "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." ifadelerini kullandı. Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı. Oktay "Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralı kırıklar nedeniyle hastanede." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremine ilişkin kriz merkezinde açıklama26.09.2019 20:44
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