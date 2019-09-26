Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul depremine ilişkin kriz merkezinde açıklama 26.09.2019 20:44

İstanbul Valiliği'nde deprem ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Oktay, "Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacaktır." ifadelerini kullandı. Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı. Oktay "Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralı kırıklar nedeniyle hastanede." dedi.