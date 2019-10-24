Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması! 24.10.2019 16:35

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay işsizlik ile ilgili bir açıklama yaptı. Oktay, "2020 yılında 2019’a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması işsizlik oranının 11.8’e gerilemesi beklenmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılında 2019'a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması işsizlik oranının 11.8'e gerilemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İşte Oktay'ın açıklamaları

"2020 yılında 2019'a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması işsizlik oranının 11.8'e gerilemesi beklenmektedir. 2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir."