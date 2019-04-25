Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye en reformcu ülke olarak tescillendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da İyileştirme Koordinasyonu Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye en reformcu ülke olarak tescillendi25.04.2019 16:04
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