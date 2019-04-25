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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye en reformcu ülke olarak tescillendi

25.04.2019 16:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da İyileştirme Koordinasyonu Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı" açıklamasında bulundu.


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