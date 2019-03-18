Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tek terörist mümkün değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da katliamın yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Oktay, "Biz bunun şahsi, tek bir teröristin yapabileceği bir eylem olmayacağını düşünüyoruz. Yetkililere ifade ediyoruz. Hele hele adına manifesto denen şeyin, ülkemizi, cumhurbaşkanımızı hedef alan bir yapı. Birçok şeyle tehdit eden böyle bir dökümanın bir kişi tarafından hazırlanıp, sonra da eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Türkiye elinden geleni yapıyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tek terörist mümkün değil18.03.2019 08:40
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