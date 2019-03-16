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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

16.03.2019 12:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz." dedi.


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