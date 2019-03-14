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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Yarından itibaren ücretsiz

14.03.2019 17:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.


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