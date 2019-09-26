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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı! İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi?

26.09.2019 20:47

İstanbul’daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından “İstanbul’da okullar tatil olacak mı?” sorusu merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. İstanbul’da yarın okullar açık olacak” dedi.


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