Haberler Web TV Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Acı sondan kaçamayacaklardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Acı sondan kaçamayacaklardır

12.02.2019 13:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları