Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası TBMM'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası TBMM'de04 Temmuz 2018, Çarşamba
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