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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası TBMM'de

04 Temmuz 2018, Çarşamba

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim etti.

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