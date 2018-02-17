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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

16 Şubat 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti.
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